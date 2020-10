Genkse kunstenaar Ado Hamelryck stelt schrifturen tentoon in stadsbibliotheek Emily Nees

06 oktober 2020

13u37 1 Genk Eind deze week opent er een nieuwe expositie in de bibliotheek van Genk. Op het menu: de schrifturen van Ado Hamelryck (79), een Genkse kunstenaar. Al hoeven toeschouwers niet zomaar wat letters en woorden op papier te verwachten. “Het gaat eerder om een soort van code die lijkt op lichaamstaal.”

Ado Hamelryck was jarenlang docent aan de Genkse academie en kunsthogeschool, samen met onder meer Piet Stockmans en Hugo Duchateau. Voor zijn nieuwe tentoonstelling kiest hij nu de bib van zijn thuishaven Genk. Wat we kunnen verwachten? Abstracte werken in een gitzwarte kleur. “De klassieke vraag over mijn boeken blijft wel: zijn dat tekeningen of schrifturen? Beide natuurlijk”, antwoordt Hamelryck. “Al verwachten mensen dan een literaire inhoud, en die is er niet. Tegelijk staan er abstracte tekens in. Toeschouwers moeten die zelf lezen. Het is een soort van code die lijkt op lichaamstaal.”

Wie de boodschap achter de expo zelf graag wil ontrafelen, kan vanaf maandag 12 oktober gratis terecht in de bibliotheek tijdens de openingsuren. De vernissage gaat door op zondag 11 oktober. Meer informatie vind je op de website van de bib.