Genkse jeugdverenigingen massaal op zomerkamp Lien Vande Kerkhof

02 september 2019

07u19 0 Genk Het begin van het nieuwe schooljaar betekent ook de aftrap van een jaar vol plezier, spel en kameraadschap voor tal van jeugdbewegingen- en verenigingen. In Genk kijken diezelfde jeugdverenigingen nog maar net terug op een geslaagde zomervakantie: maar liefst 1259 Genkse jongeren gingen de voorbije twee maanden op kamp.

Kampsubsidies

Dat bewonderenswaardige cijfer is overigens goed voor 12.323 overnachtingen. “16 van de 23 Genkse jeugdverenigingen gingen op zomerkamp. Dat zijn grote cijfers waar ze zeker mee mogen uitpakken”, vindt schepen van Jeugd Toon Vandeurzen. De kersverse schepen bezocht voor het eerst enkele kampen van Genkse verenigingen en bedacht elk kamp met een leuke attentie, goed voor een totaaltraject van 1.813 km. In totaal subsidieerde de stad 22.268,60 euro over alle jeugdverenigingen. Alleen al voor vervoer werd 3.784 euro voorzien.

Ardennen als populairste kamplocatie

Met de Ardennen als populairste trekpleister toonden de meeste Limburgse jeugdverenigingen zich van hun avontuurlijkste kant. Vier groepen besloten plezier te schoppen in eigen provincie en twee verenigingen trokken zelfs naar het buitenland. Jeugd Rode Kruis Genk trok naar de bergen in Oostenrijk, terwijl vlaggendansgroep Symbolica warmere oorden opzocht in Italië. JVS Descartes, de vereniging die zich verdiept in de sterrenkunde, vertoefde dan weer op de grens met Frankrijk.