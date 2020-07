Genkse horeca krijgt extra terrasruimte Emily Nees

10 juli 2020

16u29 0 Genk Stad Genk, Genkse maakbedrijven en de lokale horeca slaan de handen in elkaar voor ‘Iedereen Terrast’. Dankzij het project konden verschillende terrassen in Genk uitbreiden. Decobouwer Deusjevoo creëerde aparte kubussen om het geheel coronaproof te maken.

Wie vandaag in het centrum van Genk is geweest, heeft ze misschien al gespot: de nieuwe bubbelterrassen. Onder de noemer ‘Iedereen Terrast’ zijn de Genkse terrassen behoorlijk uitgebreid. Het project behoort tot één van de alternatieven voor het zomerprogramma.

“Bestaande terrassen worden in de kijker gezet, maar er werden ook bijkomende coronaproof terrassen gecreëerd ter ondersteuning van de Genkse horeca”, legt schepen van Toerisme Toon Vandeurzen (CD&V) uit. Dat gebeurde onder andere in de Vennestraat, het Molenvijverpark en in het stadscentrum.

40 kubussen

In totaal staan er 40 extra kubussen en 30 dividers. Voor het ontwerp van de bubbelterrassen werd een wedstrijd uitgeschreven naar lokale bedrijven. Deusjevoo en BMV Consulting dienden het winnende ontwerp in. “We zochten een manier om de zogenaamde ‘bubbel’ in het straatbeeld zichtbaar te maken. De eenvoudigste oplossing was lijnen en rasters op de straatstenen schilderen. Maar eens een terras vol zit, zie je die niet meer”, zegt Jo Peters van het Genkse interieurbureau Deusjevoo.

“We wilden een bubbel maken die ook zichtbaar was in de hoogte. Zo zijn we bij deze kubusvorm uitgekomen. Door middel van een zeil voor schaduw en lichte regen, extra groen en verlichting worden het echte sfeerterrassen.”

“De dividers hebben we nog speciaal ontwikkeld voor de zijstraten waar de kubussen te veel plaats zouden innemen. Ze worden voorzien van kruipplanten en een plexischeidingswand. Op die manier zijn ze duurzaam en coronaproof.”