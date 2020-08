Genkse handelaars over hún strijd tegen corona: “Kalmere periode is achter de rug”

Genk

Ondernemen in tijden van corona, je moet het maar doen. Klanten die wegblijven, puffen achter een mondmasker tijdens een hittegolf en alles meermaals ontsmetten... Het is geen gemakkelijke klus. Toch kunnen de meeste Genkse horecazaken rekenen op voldoende volk. Ook de retail doet het behoorlijk goed. Sommige detailhandelszaken moeten daarentegen wel in de klappen delen. Lees meer in ons dossier ‘ commerce vs. corona’