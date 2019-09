Genkse gemeenteraad buigt zich over subsidiedossier GAOZ. “De Limburgse woonprijzen zitten al jaren in de lift.” Lien Vande Kerkhof

17 september 2019

14u08 0 Genk Op de Genkse gemeenteraad wordt vandaag het subsidiedossier lokaal woonbeleid behandeld. Samen met As, Oudsbergen, Zutendaal gaat Genk onder de noemer GAOZ al sinds 2010 lokale uitdagingen rond betaalbaar wonen aan. Alessandro Cucchiara, de bevoegde schepen voor woonbeleid, is vastbesloten om met de aanvraag van een nieuw subsidiedossier ook deze legislatuur de problemen in de Limburgse huur- en koopsector te bestrijden.

“De Limburgse woonprijzen zitten al jaren in de lift”, stelt Cucchiara. “Huishoudens met 1 inkomen vinden almaar moeilijker een woning. 4 op de 10 private huurders betaalt nu al meer dan 30 % aan huur. De banken vragen een hogere eigen inbreng bij aankoop van een woning. Jonge mensen die willen kopen, kunnen zelden zo’n bedrag meteen op tafel leggen. Dit zorgt voor meer druk op de huurmarkt. Ook de wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden steeds langer. Tot slot zorgen de hoge grondprijzen en bouwkosten dat nieuwbouw alleen nog voor de hoogste inkomens haalbaar is.”

Erfpacht en huurkoop

Cucchiara beklemtoont dat hij vooral jongeren een kans wil bieden om zich in de eigen gemeente te settelen. “Dat geldt overigens voor alle GOAZ-gemeentes’, zegt de de schepen. “Een concreet voorbeeld? We kunnen de gronduitgifte voor eigen kavels anders aan te pakken, bijvoorbeeld via erfpacht. Ook binnen het vergunningenbeleid kan betaalbaar wonen gerealiseerd worden, mits een goed onderbouwd kader. Daarnaast is huurkoop een interessant systeem voor jongeren, omdat ze tijdens hun huurperiode al sparen voor hun woning. Huurkoop zorgt ervoor dat huren geen weggesmeten geld is, zoals wel eens wordt beweerd.”

Maar het subsidiedossier lokaal woonbeleid is nog breder dan dat. Een tweede pijler is de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen zoals zorgwonen en cohousing. “De samenwerking onder de koepel GAOZ is overigens niet aan zijn proefstuk toe. Door middelen te delen zijn alle gemeentes slagkrachtiger zonder de mogelijkheid te verliezen om hun eigen klemtonen te leggen”, aldus Cucchiara.