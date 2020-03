Genkse fotografen stellen scherp op de bib Emily Nees

06 maart 2020

13u46 0 Genk Genk nodigt (amateur)fotografen uit om de identiteit van de bibliotheek in beeld te brengen. Met het project ‘FOCUS’ wil de Dienst Cultuur de bib en haar bezoekers vastleggen. Zo’n 65 fotografen zetten hun beste beentje voor om die opdracht te verwezenlijken.

Genk telt in totaal zo’n zeven fotoclubs, maar ook heel wat mensen die op zichzelf fotografen. De stad wil hen samenbrengen om de ‘FOCUS’ te leggen op de bib. De naam van het project wijst er dan ook op dat de identiteit van het gebouw in beeld wordt gebracht. Het kan gaan om portretten, maar ook om architecturale elementen.

“Op die manier komen we tegemoet aan de vraag van de fotoclubs in Genk om een gezamenlijke tentoonstelling op poten te zetten”, vertelt Anniek Nagels (CD&V), schepen van Cultuur. “Meer nog, we verbreden door ook individuele fotografen en jongeren hun kans te laten wagen. Zo ontstaan er nieuwe connecties”, vervolgt ze.

Veel meer dan een uitleenfabriek

Er worden in de loop van maart en april vijf moment voorzien waarbij de bib haar deuren opent voor de 65 deelnemende fotografen. Jorgo Kokkinidis, de door National Geografic gelauwerde Genkse fotograaf, is curator van het project. Hij zal de fotografen begeleiden en een artistieke selectie maken. “Ik wil mensen inspireren om het onderste uit de kan te halen en hen laten nadenken over welke foto ze precies moeten nemen”, zegt hij. “De bib is véél meer als een uitleenfabriek en dat proberen we door de ogen van de fotograaf vast te leggen!”.

Wie benieuwd is naar het resultaat, is in september welkom in de bibliotheek van Genk.