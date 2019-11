Genkse film “Camera Obscura” valt in de prijzen op Internationaal Kortfilmfestival Beveren Lien Vande Kerkhof

26 november 2019

10u09 0 Genk De film Camera Obscura, een realisatie van Gigos Jeugdwelzijnswerk, viel afgelopen weekend in de prijzen op het Internationaal Kortfilmfestival van Beveren. De jury was onder de indruk van de puike prestatie in verhouding tot het krappe budget en overhandigde de jonge Genkenaren de prijs voor ‘speciale verdienste.’

“Ruim een jaar geleden begonnen we zelf in het jeugdhuis met het schrijven een script”, zegt actrice Samira Bedraoui die een van de hoofdrollen vertolkt. Haar personage Yasmine doet een mysterieuze ontdekking uit het verleden nadat ze een fotocamera in een tweedehandswinkels op de Vennestraat koopt. Niet veel later krijgen zij en haar vriendinnen een spookachtig bezoek van een verdwenen meisje, gespeeld door Rumeysa Darici. “Een film maken met vrienden is niet alledaags”, vervolgt Samira. “Het was een geweldige ervaring en we waren het er op het Kortfilmfestival voltallig over eens dat we de leukste verhaallijn hadden. Of ik verder acteerambities koester? Voorlopig niet, mijn aandacht wordt volop opgeslorpt door mijn studie biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Hasselt.”

Beperkt budget

“Jammer”, vindt regisseur Fjodor Schafranski die voor atelier Zwiep, een creatieve poot van Gigos, werkt. “Samira is megagetalenteerd. Een acteercarrière zou haar niet slecht afgaan.” De jonge filmmaker herwerkte het scenario tot een screenplay, al was dat geen gemakkelijke opdracht. “Ons budget was op zijn zachts uitgedrukt érg beperkt”, grinnikt Fjordor. “De hoofdprijs in onze categorie wonnen we niet, maar we kregen wel de prijs van speciale verdienste omdat we een sterk resultaat neerzetten met een krap budget. De jury vond ook dat ons verhaal bleef hangen. We hebben absoluut een heel verdienstelijke poging ondernomen en zijn trots op de sterke acteerprestaties van onze jongeren Het was voor ons een hele eer om geselecteerd te zijn tussen heel wat professionele en internationale kortfilms.”

Workshop scenario schrijven

Fjodor heeft tenslotte nog leuk nieuws voor andere creatievelingen uit Genk. “Begin volgend jaar doen we met Atelier Zwiep ook een reeks workshops rond scenario-schrijven voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Met een beetje geluk komt daar ook een leuk verhaal uit voor de volgende film.”

Naast Samira en Rumeysa speelden ook Melissa Aktas, Melike Serap Turan en Yassin Bibi. Begeleider van BlIK, het video-atelier van GIOS nam de organisatie in handen