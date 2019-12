Genkse fans getuigen over schandalige omstandigheden in Napels: “Aangevallen met hamers en bijlen” Birger Vandael

11 december 2019

00u45 22 Genk Sportief was het al geen hoogtepunt, maar de wedstrijd in Napels krijgt voor heel wat van de 1.200 Genkse fans een extra zure nasmaak. Er waren veel te weinig bussen, waardoor heel wat supporters niet tijdig in het stadion raakten. Anderen werden dan weer geprovoceerd met hamers en bijlen. “We werden maandagavond bij de terugkeer naar het hotel meermaals achtervolgd door scooters. Eén keer stapten ze zelfs met vier personen af en dreigden ze ermee te gooien met hun helmen en met glazen flessen”, getuigt Jordi Lenaers.

Zo’n 1.200 Genkse fans maakten de verplaatsing naar Campanië voor de laatste wedstrijd van de groepsfase. Voetbalclub Napoli heeft wel een zekere reputatie, maar Genk staat in Europa niet bekend als een problematische supportersgroep. Toch riep de supportersvereniging dinsdagmiddag al op om incognito door de stad te wandelen omwille van de onvrede die er heerst bij de Napolitaanse supporters. Het gaat immers op verschillende vlakken niet erg goed met de ploeg van Dries Mertens.

’s Avonds liep het geheel uit de hand. Glenn Janssen uit Kortessem was één van de fans die zich aan het meeting point (bij Stazione Marittima) meldde en hij zag dat er veel te weinig bussen waren, waardoor veel fans achterbleven. “Onder politiebegeleiding werden we naar het stadion gebracht, maar we belandden midden in de file. Langs de straat provoceerden de Napolitanen ons, zonder echt geweld te tonen. Pas na twee uur kwamen we aan bij het stadion.” Ook Melanie Kuijpens uit Opglabbeek had nog een plekje op de bus bemachtigd: “De bussen waren in zeer slechte staat en de route van 45 minuten bleek meer dan twee uur te duren.”

Eerste helft gemist

Thierry Kuijpers uit Diest was één van de pechvogels die geen bus meer kon nemen vanaf het meeting point. “We hebben dan maar een taxi genomen. Toen we aan het stadion aankwamen, zat de eerste helft er al op”, treurt hij. “We waren nochtans op tijd op de afgesproken plek. We wisten niet wat te doen en er is zelfs iemand te voet naar het stadion (zo’n zes kilometer verder, red.) gewandeld.”

Jordi Lenaers kreeg maandagavond zelfs al te maken met de wel erg vurige stijl van de lokale bevolking. “We keerden ’s avonds terug naar het hotel en werden meermaals achterna gereden door scooters. Eén keer stapten ze zelfs met vier personen af en dreigden ze ermee te gooien met hun helmen en met glazen flessen. Gelukkig geraakten we veilig op het hotel, maar gezellig is het nooit meer geworden. In het uitvak hoorden we al snel de verhalen van andere fans.”

Aangevallen en bekogeld

Frank Haeldermans uit Vorst hoorde in het stadion zelfs hoe andere fans waren aangevallen door mensen met bijlen en hamers: “We hadden onderweg de hooligans wel zien staan, maar die leken meer te wachten op onze harde kern. Na de match zijn we nog iets gaan eten en voor alle veiligheid hebben we het daar maar bij gehouden.”

Stefan Lenaerts uit Hamont-Achel had minder geluk: “In onze bus is een raam voor mij en achter mij gesneuveld”, laat hij weten. Ook Kuijpens hoorde de verhalen van haar collega-fans: “Een vriend was onderweg naar het stadion vastgegrepen en werd met een scooterhelm aangevallen. Andere bussen werden bekogeld bij het binnenrijden van een tunnel. Zeker 200 mensen hebben uiteindelijk de match niet gezien... Jammer dat we daar dan zoveel geld aan uitgeven. Dit was niet wat we ervan hadden verwacht. Hopelijk treden de UEFA en de officiële instanties nu kordaat op en maken ze werk van de veiligheid in Napels!”