Genkse Enquêteurs gezocht voor behoefteonderzoek 55-plussers Lien Vande Kerkhof

04 september 2019

09u08 0 Genk Het Genkse stadsbestuur zoek enquêteurs die medioren en senioren bevragen over hun tevredenheid over het leven in de stad. Er moet worden onder meer worden gevraagd naar hun gezondheid, hoe ze wonen, hoe ze zich voelen in hun wijk, wat ze vinden van de dienst- en hulpverlening en op welke manier ze hun vrije tijd invullen.De resultaten van dit lokaal behoefteonderzoek zullen mee als basis dienen bij de actualisatie van het meerjarenbeleidsplan van de stad.

Stad Genk organiseer ook dit jaar in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en de adviesraad 55+ een groot lokaal behoefteonderzoek bij de Genkse 55-plussers. Nieuw dit jaar is dat de doelgroep werd uitgebreid van de 60-plussers naar de 55-plussers. Op die manier krijgt de stad ook een wetenschappelijk onderbouwde kijk op het leven, de noden en verwachtingen van de medioren. Het onderzoek start vanaf 27 september 2019 en loopt tot het einde van dit jaar.

Korte opleiding

Om deze bevraging vlot te laten verlopen zoekt Stad Genk naar vrijwilligers-enquêteurs die de vragenlijst in hun buurt bij een aantal medioren en senioren uit de steekproef willen bezorgen en terug ophalen. De dienst sociaal welzijn voorziet een korte opleiding voor alle enquêteurs, zorgt voor een permanente ondersteuning en een verzekering. Nadat de studie is afgerond, worden alle vrijwilligers ontvangen op een feestelijke receptie.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Dienst Sociaal Welzijn via 089 65 43 60 of per mail: sociaal.welzijn@genk.be