Genkse Creosa geeft tips tegen zonnekwaaltjes: “Mensen noemen mij het ‘kruidenvrouwtje’ en komen van heinde en verre voor advies op maat” Lien Vande Kerkhof

23 juli 2019

17u32 3 Genk Het is verzengend heet. Dus ik ging op consultatie bij Creosa Govaerts, kruidenkenner en olietherapeute, en vroeg haar hoe we deze dagen zonder al te veel lichamelijke schade kunnen doorstaan. Ze gaf advies over het afstoten van muggen, het verzorgen van de huid na een dosis meedogenloze zonnestralen en het aanpakken van allerlei zonnekwaaltjes.

Ik ontmoet Creosa tussen de kruidenpotjes en bloemenaroma’s in haar charmante woning op de Genkse Bret. Dit is de plek waar ze mensen van de meest uiteenlopende ongemakken afhelpt met zelfgemaakte smeersels en middeltjes op basis van essentiële oliën en kruiden. “Mensen noemen mij wel eens het ‘kruidenvrouwtje’ en komen van heinde en verre voor advies op maat.”

Succesvol experimenteren

Creosa, destijds zelf pijnpatiënt, gaat er prat op al haar producten eerst zelf uit te proberen. “Mijn man speelt ook vaak voor proefkonijn,” lacht ze. Haar geëxperimenteer leverde haar geen windeieren op: drie boeken, een vaste column en steevast volgeboekte workshops zijn slechts een glimp van haar succes.

“Waarmee ik mensen zoal help?” Ze maakt een groot gebaar dat ‘zowat alles’ moet betekenen. “Rugklachten, huidaandoeningen, gestadige bloedneuzen, hoofdpijn ... En negen op de tien keer mét succes.” Nog voor ik het woord ‘kwakzalverij’ over mijn lippen krijg – Creosa weet écht alles – grijpt ze wilskrachtig in. “Ik bied mensen geen ‘of/of-verhaal’ en ben nooit belerend. Tijdens mijn kruiden- en olieworkshops krijg ik ook zorgverleners en apothekers over de vloer. Ik word zelfs opgebeld door dokters die ten einde raad zijn omdat ze ‘alles’ al hebben uitgeprobeerd.”

Ik ben overtuigd. In naam van alle Limburgers ga ik bij haar ten rade voor het volgende probleem: de prangende hitte.

Geurkaars tegen de muggen

“Knoop het in je oren: alles draait rond kruiden en essentiële oliën”, herhaalt Creosa nog eens stellig. Het eerste euvel dat we te lijf gaan zijn irritante muggen. “Een kruidenkaars maken met geuren die muggen niet kunnen luchten, is een fluitje van een cent. Vul een weckpot voor de helft met water. Plaats in het midden een glazen theelichthouder met een theelichtje. Schik kruiden zoals munt, lavendel en kamillebloemen in het water en voeg eventueel nog enkele druppels essentiële olie toe. Steek het theelichtje aan en geniet van de rustgevende en verfrissende geuren.”

Aftersun

Wat te doen tegen een branderig gevoel na het bakken in de zon? “Eerst en vooral: zoveel mogelijk uit de zon blijven. En zelf aftersun maken! Maak een vloeistof van goudsbloemen (calendula officinalis). Trek de bloemblaadjes van de goudsbloemen en laat ze weken in een basisolie naar keuze. Zonnebloemolie is geschikt, maar je kunt elke olie gebruiken. Gebruik bij voorkeur een die bij jouw huidtype past. Voeg tien druppels essentiële olie van lavendel toe aan 50 milliliter gezeefde goudsbloemolie. Lavendel is ideaal in geval van zonnebrand. Het geeft de huid rust en werkt pijnstillend en huidherstellend. Als je ook nog vijf druppels essentiële olie van litsea citroen toevoegt, heb je aftersun en anti-mug-olie in één.”

Verfrissend voetbad

Wie last heeft van opgezwollen en overhitte voeten moet beslist dit voetbadbrouwsel uitproberen. “Meng grof keukenzout met gedroogde bloemen zoals lavendel, rozen of kamille. Meng ook fijn zout met druppels essentiële olie. Ik gebruik graag tien druppels essentiële olie van zoete sinaasappel, gecombineerd met vijf druppels lavendel. Vermeng dan beide zoutmengsels: het fijne zout zal zich goed verspreiden tussen het grovere keukenzout. Gebruik voor een geslaagd voetbad een grote eetlepel van je mengeling. Zout zorgt voor een mooie, zachte huid en helpt je lichaam te ontgiften. Het ontsmet en verdrijft pijn. Bewaar de rest van het voetbadzout in een goed afgesloten pot.”

Luchtverfrisser

Tenslotte krijg ik nog een recept voor verkoeling. “Vul je luchtverfrisser met lavendel en pepermunt. Kneus de kruien eerst een beetje, zodat ze meer geur afgeven. Heb je geen lavendel of pepermunt in de tuin? Gebruik schillen van citroen, limoen of sinaasappels. Ze zitten barstensvol essentiële olie en geven een aroma af dat verkoelend werkt.”

Meer tips?

Heb jij de smaak van kruiden- en oliesnufjes te pakken? Ontdek nog meer tips van Creosa op haar website.