Genkse clown (31) die liefdesrivaal neerstak, belandt door alcohol opnieuw op verkeerde spoor Birger Vandael

05 september 2019

11u59 5 Genk Een 31-jarige man uit Genk riskeert een effectieve celstraf van 10 maanden voor twee schermutselingen waarbij hij in het najaar van 2017 was betrokken. De dakwerker is in bijberoep clown en werd in oktober 2015 reeds veroordeeld tot een celstraf van één jaar nadat hij zijn liefdesrivaal in Houthalen-Oost neerstak. “Hij was zo dronken dat hij niet kon worden verhoord”, beschreef de procureur zijn alcoholprobleem.

Op 8 oktober 2013 trok de Genkenaar in het holst van de nacht naar de Korhoenstraat in Houthalen-Oost. Daar woonde immers de nieuwe partner van de moeder van zijn twee kinderen. Nadat hij de vrouw telefonisch nog had gehoord, kookte zijn potje over. Hij stak eerst de banden van de man zijn wagen plat. Toen hij zijn ex zag opduiken, haalde hij een breekmes boven en stak dit in het bovenlichaam van haar nieuwe vriend. Het slachtoffer kon de woning in vluchten, waarna de Genkenaar hem volgde. Door de veranda stuk te slaan, liep hij zelf verwondingen op. Het slachtoffer verdedigde zich met een bezemsteel en moest met spoed geopereerd worden aan zijn lever. Hij kon twee maanden niet gaan werken. De Genkenaar kreeg de helft van zijn celstraf met uitstel. Het mes werd verbeurd verklaard. Later werd hij ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 9.298 euro.

Verkeersagressie

Een jaar later kwam de man opnieuw in de problemen toen hij zich agressief toonde in het verkeer. Hij kreeg een werkstraf van 60 uur nadat hij een autobestuurster bedreigde met een BB gun. Destijds vertelde hij dat hij het wapen gebruikte in een act met kinderen.

Na deze feiten bleef het even stil rond de clown, maar klaarblijkelijk liep het zo’n twee jaar geleden weer mis. Onder invloed van drank en drugs kwam hij een café binnengevallen. Hij viel er de klanten lastig en verkocht er drugs, waarna gevraagd werd aan hem om de zaak te verlaten. Vervolgens zou hij een kopstoot hebben uitgedeeld. “Hij was zo onder de invloed dat hij niet kon worden verhoord en moest zijn roes uitslapen in de cel”, klinkt het bij de advocate van de burgerlijke partij. “Hij heeft de feiten uiteindelijk erkend. Mijn cliënt ontving volgens het afbetalingsplan vier keer 150 euro, daarna bleef het stil.”

Alcohol en agressie

De procureur bevestigde dat de man voor twee verschillende feiten werd gedagvaard. Aanvankelijk werd geprobeerd de agressie in het café via strafbemiddeling te regelen, maar omdat de betaling niet juist verliep, werd hij toch gedagvaard. “Het andere geval kadert in hetzelfde patroon. Een misverstand met een andere man liep uit in een discussie. Uiteindelijk werd de beklaagde kwaad en hield hij zijn zakmes tegen de hals van het slachtoffer. Zelf ontkent hij dat hij het mes heeft opengedaan, maar een overbuurvrouw bevestigt wel degelijk de feiten. Net als bij de eerste feiten was de Genkenaar onder de invloed van alcohol.”

Inmiddels zou het beter gaan met de beklaagde. Hij heeft volgens een maatschappelijke enquête geen problemen meer en wordt begeleid voor zijn alcoholprobleem. Zelf bleef hij evenwel afwezig in de rechtbank. Hij riskeert naast de celstraf van tien maanden ook een boete van 600 euro.