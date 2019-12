Genkse bib verzamelpunt voor verhalen over koloniale periode Lien Vande Kerkhof

30 december 2019

07u24 0 Genk Om de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid te vieren, gaat Bacongo Limburg op zoek naar persoonlijke verhalen van Limburgers en Congolezen over de koloniale periode. Een van de verzameldagen vindt plaats in de bibliotheek van Genk, op 8 februari.

Op de Verzameldagen is iedereen welkom om zijn of haar verhaal te tonen of vertellen. Bacongo Limburg zal interviews afnemen, houdt bij wie passeert en met wat én maakt afspraken om later eventueel samen te zitten. De Limburgse organisatie mikt op verhalen, tekst- en beeldmateriaal uit de periode van 1908 (annexatie) tot 1960 (onafhankelijkheid).

Selectie

Extra focus gaat naar alles van ná de Tweede Wereldoorlog, omdat er uit die periode nog heel wat informatie ontbreekt. In samenwerking met enkele experts wordt er achteraf een selectie gemaakt van het ingezamelde materiaal. Dat wordt dan gebruikt voor een reizende tentoonstelling in Limburg, een publieksdialoog, enkele lezingen en een educatief pakket.

De ‘verhaleninzameling’ vindt plaats in de bibliotheek van Genk tussen 10 tot 16 uur.