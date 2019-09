Genkse bib nipt niet de beste van Brussel en Vlaanderen Lien Vande Kerkhof

19 september 2019

12u42 0 Genk De Genkse stadsbibliotheek is héél nipt niet de beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. “Jammer, maar we zijn even goed bijzonder trots om bij de zes beste bibs van Vlaanderen te horen”, reageert schepen van de bibliotheek Anniek Nagels.

De Genkse bibliotheek eindigt op de tweede plaats in de verkiezing voor Beste Bib val Vlaanderen en Brussel. De titel gaat naar bibliotheek Utopia in Aalst. De bib van Genk kreeg wel opvallend veel stemmen van het publiek, bijna 3.300. De jury van het organiserende Bibliotheekblad was dan weer vooral onder de indruk van de verbinding met de lokale gemeenschap.

De Genkse stadsbib bestaat ruim 10 jaar. “In al die jaren is onze bibliotheek een pionier en inspirator geweest voor andere bibliotheken in Vlaanderen en zelfs daarbuiten”, zegt Nagels. “De bibliotheek is een prachtig gebouw, maar het draait vooral om de werking. Dan is het heel mooi om te zien dat zoveel bezoekers en ook de jury ons ruime aanbod en de inhoudelijke activiteiten ook zo sterk waarderen.”

Héél nipt

“Genk heeft een prachtige ruime bibliotheek, die een aantal jaar na de opening heel goed in haar jasje is komen te zitten”, liet de jury weten. “Er is via diverse projecten, zoals de jongerenambassadeurs en de jobcoaches voor werkzoekenden, een verbinding gemaakt met de lokale gemeenschap. Het was een nipte strijd, maar er kan helaas maar ééntje de winnaar zijn.”

“We voelen ons allesbehalve verliezers”

“We hadden de titel graag gewonnen, maar we voelen ons allesbehalve verliezers,”, zegt bibliothecaris Geertje Descheemaeker. “De positieve aandacht voor hedendaagse bibliotheken die de wedstrijd teweegbrengt, heeft sowieso voor een hele fijne dynamiek gezorgd. De nominatie was al een bekroning voor ons hele team, dat dag in dag uit hard werkt en vooral heel betrokken is om hier een aangename inspiratie-, belevings- en ontmoetingsbibliotheek van te maken.”

“We zijn de afgelopen maanden door heel veel mensen aangesproken, die allemaal hun steun en appreciatie uitdrukten. Dat blijkt ook uit het hoge aantal stemmen, en dat doet enorm veel deugd. Uiteindelijk zijn de mensen die onze bib maken, de leners en de bezoekers die de hele Genkse samenleving vertegenwoordigen, in alle mogelijke diversiteit. Daar blijven we het met evenveel inzet en overgave voor doen.”