Genkse bakker geeft chocoladepaashazen een mondmasker... in witte chocolade Dirk Selis

03 april 2020

16u05 0 Genk De Genkse bakker Hugo Goiris uit de Vennestraat komt origineel uit de hoek, met de paasdagen voor de boeg. Zijn chocoladepaashazen dragen allemaal een mondmasker. “En het loopt storm voor mijn coronapaashazen”, zegt de Genkse bakker die wat overdonderd is door het plotse succes.



“Eerlijk is eerlijk. Ik heb het niet zelf bedacht, maar ben het idee op sociale media tegengekomen”, zegt bakker Hugo Goiris. Maar onder het motto ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’ bracht de bakker al zijn paashazen met de hand een mondmaskertje van witte chocolade aan. “Het vergt wat werk, maar geef toe, ze zien er toch mooi uit. Omdat de vraag nu zo groot is, voorzien we al onze figuurtjes van een maskertje. Humor met een knipoog en het is nog lekker ook.”

Multiculturele koekjes

Dat bakker Hugo een creatief man is, weten ze in Genk al een poosje. In 2014 lanceerde hij het multiculturele ‘Genker koekje’. Via vrienden uit Italië, Griekenland, Turkije en ons eigen land nam hij oude recepten ter hand en ging hij aan het bakken. Het resultaat werden vier ‘Genker koekjes’, meteen een weerspiegeling van de multiculturele mijnstad. Het Turkse koekje heet ‘Findikli’ en is gemaakt met aardnotenolie, gedroogde amandelstukjes en kaneel. In het Italiaanse koekje, dat ‘Cantuccini’ heet, zitten volledige amandelen verwerkt. In de ‘Kourabièthes’, het Griekse koekje, zijn een beetje likeur en walnoten verwerkt. Het Belgisch koekje ‘Palet des dames’ is naar een recept van de vader van bakker Goiris genoemd en bevat Belgische chocolade.