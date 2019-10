Genks project ‘Ik heb een maatje’ strandt bij laatste 3 genomineerden voor EU Health Award Lien Vande Kerkhof

17 oktober 2019

14u25 0 Genk Genk eindigde donderdagvoormiddag bij de laatste drie genomineerden voor de EU Health Award 2019. Alleen Amsterdam (Nederland) en Sintra (Portugal) verslaan de mijnstad in de categorie steden. De prijs stond dit jaar in het teken van de preventie en reductie van overgewicht bij kinderen en jongeren en daarin paste het Genkse programma ‘Ik heb een maatje’ als gegoten.

‘Ik heb een maatje’ is een groepsprogramma voor kinderen tussen 8 en 12 jaar oud met overgewicht. Samen met andere kinderen en ouders wordt er wekelijks gewerkt aan eet- en voedingsgewoontes, bewegingsactiviteiten, motivatie, volharding en empowerment. “Onze nominatie hebben we niet kunnen verzilveren, maar dat maakt me absoluut niet minder fier”, zegt schepen Anniek Nagels, die aanwezig was bij de uitreiking. “Van steden over heel Europa hebben wij als kleinere stad immers toch maar mooi de top 3 gehaald met dit programma, dat is op zich al een mooie erkenning. Terecht ook, want met ‘Ik heb een maatje’ pakken we een heel belangrijke problematiek aan. Sinds de opstart van het programma in 2003 werden 94 gezinnen begeleid. De ploeg van Campus O³ levert sterk werk en dus is deze nominatie een opsteker voor het hele team en alle stakeholders.”

Kinderobesitas

Het aandeel kinderen met (ernstig) overgewicht in Genk is bij de hoogste van Vlaanderen. Een belangrijke motivatie dus om hier iets aan te doen. Want overgewicht leidt niet enkel tot lichamelijke gezondheidsklachten, maar heeft ook impact op de mentale gezondheid: het zelfbeeld, niet meekunnen met leeftijdsgenoten, pesten... ‘Ik heb een maatje’ is een onderbouwd, multidisciplinair programma waarin opvoedingsconsulenten, een endocrinoloog, een diëtist en een bewegingscoach samen met het gezin de handen in elkaar slaan.