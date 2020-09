Genks parkeerbeleid versoepelt: voortaan kwartier de tijd om ticket te kopen Emily Nees

14 september 2020

13u11 0 Genk Het stadsbestuur van Genk heeft het huidige parkeerbeleid gedeeltelijk aangepast, nadat een inwoner de Facebookgroep ‘Nee tegen het parkeerbeleid in Genk’ oprichtte. Dat melden de burgemeester en de initiatiefnemer van de pagina Claudio Sciarrino.

Sinds mei is het Genkse parkeerbeleid bijgeschroefd en heb je de mogelijkheid om slechts één uur gratis te parkeren. Maar dat was niet het grote probleem. “Er heerst eigenlijk veel onrust over de manier van beboeten”, vertelt Claudio Sciarrino, die de Facebookgroep ‘Nee tegen het parkeerbeleid in Genk’ met enkele anderen uit de grond heeft gestampt. “Vroeger werden retributies manueel uitgedeeld, terwijl nu een scanwagen controles uitvoert. Zo ben je verplicht om je wagen te registreren.” En daar wringt het schoentje. Doe je dat niet binnen de 7 minuten, dan volgt er een boete van 25 euro. Gevolg: mensen die even stilstaan of iemand afzetten, hadden het vlaggen.

Om verandering te bekomen, gingen Claudio en co in gesprek met de burgemeester en schepen Dhoore. “Zij hebben eigenlijk heel positief gereageerd. Volgens mij voelden ze zelf ook wel aan dat er een probleem was en dat er reactie zou komen vanuit de bevolking.”

Van 7 naar 15 minuten

Na een constructief gesprek, beantwoordde de burgemeester deze vrijdag 10 gestelde vragen van de burgers en maakte hij enkele aanpassingen bekend tijdens een livestream op Facebook. De voornaamste wijziging: “Voortaan heb je 15 minuten om je te registreren. Je parkeert de wagen, en ook al komt de scanwagen na 5 minuten voorbij, dan nog krijg je geen retributie als je je binnen de 15 minuten registreert”, aldus Wim Dries (CD&V).

Verder zal de scanwagen van Optimal Parking Control (OPC) voortaan kunnen vaststellen wanneer er iemand in de bestuurder- of passagiersstoel zit, waardoor een boete eveneens wordt vermeden. Nog goed om weten: de stad bekijkt samen met OPC of de mogelijkheid bestaat om een app uit te rollen ter registratie, zodat men niet langer 0,25 euro moet betalen per sms. Op die manier is het uur gratis parkeren ook effectief kosteloos.

Om alle (vernieuwde) regels te verduidelijk, zal Genk extra inzetten op online en offline communicatie.