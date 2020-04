Genks M-Hotel wordt Oost-Limburgs schakelzorgcentrum Emelie Wojcik

03 april 2020

15u52 0 Genk Het Genks M-Hotel wordt sinds vrijdagochtend omgevormd tot het Oost-Limburgs schakelzorgcentrum. Maar liefst zeventig patiënten kunnen er weldra terecht voor de nodige zorgen. “In eerste instantie geven we coronapatiënten een plek. Als de storm gaat liggen, kunnen ook andere patiënten hier terecht”, zegt Peter Geurden, CEO van Different Hotels Group.

Het schakelzorgcentrum dient als een tijdelijke oplossing die achter de hand wordt gehouden indien de ziekenhuizen overvol raken tijdens de coronacrisis. Bij dreigende overbelasting vangt zo’n centrum patiënten op die geen intensieve zorgen nodig hebben. Limburg mag in totaal vier schakelzorgcentra inrichten. Het M-Hotel is het vierde in Limburg en zal patiënten uit één van de tien gemeenten van de eerstelijnszones Maasland en Kemp & Duin opvangen.

“Het gebouw van M-Hotel is makkelijk inzetbaar voor de zorg”, zegt Geurden. “Het hotel beschikt over zeventig kamers die kunnen worden ingezet voor patiënten. Voorlopig richten we er nog maar dertig in, maar we kunnen onze capaciteit dus op elk moment verhogen.” Om coronapatiënten op te vangen, moeten er volgens de CEO wel wat aanpassingen gebeuren. “Zo moet er een sas gemaakt worden. Dat is een overgang tussen het gedeelte met coronapatiënten en het gedeelte zonder. Gelukkig beschikt het gebouw over brede gangen en beschikken alle kamers over basisvoorzieningen die je in een ziekenhuis ook vindt. De klus zal dus wel snel geklaard zijn.”

De inrichting van het M-Hotel als schakelzorgcentrum houdt geen enkel risico in voor de buurt en omwonenden. Stad Genk informeert vrijdag nog omwonenden en omliggende handelaars om hen gerust te stellen mocht dat nodig zijn.

Voorlopig non-actief

Momenteel wordt het Genkse hotel klaargemaakt om, indien nodig, patiënten op te vangen. Voorlopig is echter niet duidelijk wanneer het centrum opent. De Vlaamse regering beslist immers of en wanneer een schakelzorgcentrum actief zal worden in een bepaalde regio en zorgt bovendien voor de financiering.