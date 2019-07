Genks hiphopduo Chaz & Djalu lanceert nieuwe single ‘Bella Vita’ Lien Vande Kerkhof

30 juli 2019

12u57 3 Genk Het Genkse hiphopduo Chaz & Djalu lanceert zijn nieuwe nummer ‘Bella Vita’. Het lied, letterlijk vertaald als ‘het goede leven’, bevat volgens Jonas Thys een belangrijke levensles. “Hoewel we heel wat tegenslagen te verduren krijgen op ons levenspad, moeten we dankbaar zijn voor de dingen die wel goed lopen.”

Dat de Genkse hiphopscene ‘boomt’ moeten we (jonge) muziekliefhebbers niet meer vertellen. Sinds enkele jaren maken Chaz & Djalu - Jonas Thys en Gianluca Anastasi - deel uit van dat creatieve landschap. “Begin dit jaar brachten we ons album ‘Eclips’ uit, een donker album geïnspireerd op moeilijkere periodes waarin adolescenten zich soms kunnen bevinden. We hebben het gevoel dat we in dit album alles konden uiten dat ons nauw aan het hart ligt. We moesten ons ei écht even kwijt.”

Het ‘duistere’ Eclips werd hoe dan ook zeventigduizend keer gestreamd. En nu is het dus tijd voor een vleugje optimisme. “Het is zomer: dan brengen we graag wat positieve vibes.”

Of de jongens ook inspiratie halen uit hun thuisstad? “We houden van Genk, maar we putten echt overal inspiratie uit. We willen verder kijken dan het lokale.” Wie hen in augustus aan het werk wilt zien, moet op zondag 25 augustus op de Cultuurmarkt van Vlaanderen in Antwerpen zijn.