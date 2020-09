Genks complex van nieuwbouwappartementen gebrekkig afgewerkt: projectontwikkelaars riskeren acht maanden cel VCT

15 september 2020

15u11 0 Genk Een 48-jarige projectontwikkelaar uit Heusden-Zolder riskeert 8 maanden cel omdat hij samen met een vrouwelijke kompaan in 2013 nieuwbouwappartementen verkocht die hij niet correct afwerkte, waarna de bouwfirma failliet ging. “Het complex werd maar half afgewerkt en ik heb zelf moeten betalen om alle gebreken in orde te brengen,” getuigt een van de slachtoffers.

Op 27 juni 2013 kocht C.T. een nieuwbouwappartement aan de Koning Boudewijnlaan in Genk. “Om er zeker van te zijn van de prijs,” beschreef ze voor de strafrechter in Tongeren. “Maar het appartement werd nooit opgeleverd en we stonden voor heel wat financiële verrassingen. Het complex werd maar half afgewerkt.”

Na de verkoop van het laatste appartement knipte de 48-jarige zaakvoerder de banden met de onderneming door. Hij werd opgevolgd door een nieuwe zaakvoerder: een huisvrouw met een leefloon die eerder failliet was gegaan als makelaar. De vennootschap ging failliet en liet een schuldenberg van 162.000 euro achter. Beide zaakvoerders riskeren 8 maanden cel maar de 48-jarige man uit Heusden-Zolder beweert dat hij niets te maken heeft met de gebreken aan de nieuwbouw en vraagt de vrijspraak.

Drie benadeelde kopers stelden zich burgerlijke partij en vorderen bedragen tussen 4.000 en 5000 euro.

Op 17 november wordt de zaak verder gezet, waarna de strafrechtbank een datum voor het vonnis zal bepalen.