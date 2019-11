Genker top 30 in Shopping 1 Lien Vande Kerkhof

08 november 2019

12u30 0 Genk Shopping 1 vormt morgen de kruisbestuiving voor muziekliefhebbers en Genkenaren in hart in en nieren: de dertig mooiste 30 beste Genkse plaatjes komen tot leven in een spectaculaire radioshow. Journalist Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing van Belpop Bonanza praten de muzikale show aan elkaar.

De heren van Belpop Bonanza maken al enkele aren leerrijke en geestige theatershow over de geschiedenis van de Belgische popmuziek. Dit najaar verdiepten ze zich in Genk om het resultaat te bundelen in het boek ‘Van Rocco tot IBE’. De liedjes uit het boek komen tijdens de radioshow stuk voor stuk aan bod. Albert Claesen en Marc Vos van Genkeration becommentariëren het hele gebeuren met hun kennis over de herkomst en de waarde de plaatjes.

De Genker top 30 galmt vanaf 14 uur door boxen van het shoppingcentrum.