Genker Plantencentrum bereidt zich voor op opening: “Het zal geen funshoppen, maar runshoppen zijn” Emily Nees

16 april 2020

14u26 1 Genk De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag de knoop doorgehakt: tuincentra en doe-het-zelfzaken mogen zaterdag opnieuw de deuren openen. Het Genker Plantencentrum is intussen druk in de weer om dat op een veilige manier te laten verlopen. “Ons personeel is bijgeschoold en we zetten extra parkeerwachters in”, klinkt het.



Tuinliefhebbers, zet u schrap: het Genker Plantencentrum gaat aanstaande zaterdag opnieuw open. “Als ik eerlijk ben, heb ik er een dubbel gevoel bij”, geeft zaakvoerder Bart Hiemeleers toe. “Langs de ene kant ben ik zeer blij dat we open kunnen gaan. De klanten vroegen ernaar en we bevinden ons middenin het hoogtepunt van het seizoen. Ik begrijp ook wel dat mensen zich op die manier thuis kunnen bezighouden.”

Runshoppen

“Anderzijds maken mensen een verplaatsing en moeten wij ervoor zorgen dat hun bezoek bij ons op een veilige manier verloopt. Dat is een hele uitdaging.” Bart en zijn team zijn dan ook druk in de weer om alles in goede banen te leiden. “We bereiden ons hier wel al langer op voor. Weken geleden schreef de Belgische Tuincentra Vereniging al richtlijnen uit. We gaan functioneren als een warenhuis, maar dan strenger.”

“Andere jaren kwamen ze met het gezin ‘funshoppen’ bij ons. Nu zal het eerder ‘runshoppen’ zijn. Dat wil zeggen dat slechts één persoon per gezin is toegelaten. Kinderen en huisdieren zijn nu niet welkom. Een kar nemen is verplicht. We gaan ook geen bankjes plaatsen. Alles draait om gericht kopen en weer veilig buiten raken. Van die doelstelling maken we topprioriteit.”

20.000 vierkante meter

En daar trekt Bart een strenge lijn in. “In warenhuizen is de regel dat er één klant per tien vierkante meter binnen mag. Wij geven ze het dubbele van die oppervlakte, aangezien de zaak zich over een ruimte van 20.000 vierkante meter strekt. Op basis daarvan bepalen we het aantal karren dat in omloop zal zijn. Er staan ook steevast één à twee medewerkers aan de ingang om de bezoekers toe te laten. Zij tellen dan het aantal mensen. We zullen niets aan het toeval overlaten.”

Verder zullen ook de kassamedewerkers de nodige bescherming krijgen. “Wij hebben op dit moment bijvoorbeeld onze tien kassa’s helemaal omgebouwd en voorzien van plexiglas. Op de grond staan strepen, zodat de bezoekers zeker voldoende afstand houden van elkaar.”

Extra parkeerwachters

“Ons personeel is bijgeschoold en we zetten extra parkeerwachters in. We gaan de karren ontsmetten en op verschillende plaatsen is handgel voorzien. Om iedereen voldoende te wijzen op de maatregelen hangen we affiches op.” Op die manier hoopt de zaakvoerder zowel zijn medewerkers als de klanten te beschermen.

Met keuze uit meer dan 4.400 verschillende plantensoorten en een bekroning tot beste plantencentrum van België tot driemaal toe, is de kans op drukte dan ook reëel. “We verkopen het assortiment de hele zomer nog, dus ik zou aanraden om een rustiger moment door de week uit te zoeken.”

Veilig en plezant

De ondernemer had dan ook liever de opening op een andere dag gehad. “Ik ben er eerlijk gezegd wel bezorgd over dat we starten in het weekend. Persoonlijk had ik het liever op maandag gezien. Dan konden we langzaam opbouwen en daarvan leren. Nu moeten we ons echt plots met man en macht voorbereiden”, zegt hij.

Maar het is alleszins geen pretbederver. “Als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, verloopt alles goed. Dan kan een bezoekje aan ons plantencentrum veilig en plezant zijn”, besluit hij.