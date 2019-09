Genkenaren vernemen zondag plannen over de Evence Coppéelaan Lien Vande Kerkhof

20 september 2019

Op de allereerste Autovrije Zondag in Genk zullen de ambitieuze plannen van de Evence Coppéelaan uit de doeken worden gedaan op de Evence Coppéelaan zelf. Alle Genkenaren zijn welkom om er hun licht op te steken.

Stad Genk vormt in de toekomst, in diverse fases, de brede Evence Coppéelaan om tot een ‘proeftuin’. De overmaatse steenweg wordt gefaseerd heringericht en gedeeltelijk onthard. Op termijn verdwijnt er ongeveer 10.000 vierkante meter asfalt. Met dit project heeft de stad een primeur beet. Genk is namelijk de eerste Vlaamse stad die een steenweg van deze orde transformeert tot een groenere en dus aangenamere leefomgeving.

Autovrij

Op zondag 22 september zal dus de zone vanaf de Europalaan ‘Place Misère’, via de Bochtlaan en Evence Coppéelaan tot aan de Hoefstadstraat volledig autovrij en vinden er over 1,8 kilometer meer dan 50 activiteiten plaats voor jong en oud. Zo ervaart iedereen meteen hoe de ruimte kwaliteitsvoller kan ingevuld worde