Genkenaren staan positief tegenover toerisme in eigen stad Emily Nees

24 juli 2020

10u43 0 Genk De overgrote meerderheid van de Genkenaren vindt dat Genk een toeristische bestemming moet blijven. Dat blijkt uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen in samenwerking met de Stad Genk en Hogeschool PXL. Zo vindt 3 op de 4 inwoners dat toerisme de stad ten goede komt.

In april 2020 vulden 413 Genkenaren de online bevraging van Toerisme Vlaanderen, Stad Genk en Hogeschool PXL in. Daarin werd gepolst naar de houding tegenover toerisme in hun stad. De resultaten van het onderzoek zijn overwegend positief. Hoofdconclusie: de Genkenaren staan gunstig tegenover het toerisme in de stad. Van de bevraagde inwoners zegt 76% het toerisme te steunen. 83% geeft aan dat dat Genk een toeristische bestemming moet blijven. Maar liefst 3 op de 4 Genkenaren vindt dat de stad er beter uitziet dankzij het toerisme.

In de bevraging werd ook gepeild naar de voor- versus nadelen van het toerisme. 60% van de bevraagden geeft aan dat de voordelen opwegen tegenover de nadelen. Slechts 7% zegt soms overlast te ondervinden, terwijl wel 1 op 3 er meer verkeersproblemen door ervaart.

Beter betrekken

59% van de Genkenaren geeft aan fier te zijn op hun stad, dankzij toerisme. Dat is minder dan de inwoners in de kunststeden, waar het gaat om 70 tot 80%. 29% van de Genkenaren geeft daarbij aan meer betrokken te willen worden door het stadsbestuur dan vandaag de dag het geval is.

Tot slot polste men nog naar hun mening over de toekomst van het toerisme in de stad. Daaruit blijkt dat Genkenaren ervoor openstaan om nog meer bezoekers te verwelkomen. 6 op de 10 vindt dat het aantal verblijfstoeristen zeker mag toenemen.

“Vanuit Vlaanderen zal ik de komende jaren sterk investeren om het toerisme in Genk verder op de kaart te zetten”, pikt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in. “Zo spelen we C-Mine verder internationaal uit als Flanders Heritage Venue en zetten we massaal in op de ontsluiting van onze prachtige natuur.”

“We doen dat in samenwerking met het stadsbestuur. Het blijft echter goed opletten. Op lokaal niveau moet men zorgen dat de Genkenaren nog mee zijn door hen voldoende te betrekken en effectief naar hen te luisteren. Het toeristisch beleid mag er nooit voor zorgen dat de Genkenaar afhaakt”, besluit Demir.