Genkenaren nemen kiekjes van mooie plekken ENL

11 augustus 2020

10u23 0 Genk Onder het mom van staycation riep de stad haar inwoners op om foto’s te plaatsen op sociale media van de leukste plaatsen in Genk. Tal van mensen scharen zich achter het initiatief en dat leidt tot knappe beelden. Een album op de Facebookpagina van Genk bundelt de kiekjes.

Deze zomer heeft de stad de campagne ‘Genk raakt me diep’ gelanceerd. Doel: aantonen dat een vakantie in eigen stad ook leuk kan zijn en dat er veel te doen is in Genk. Om dat aspect nog extra in de kijker te zetten riep de stad op sociale media op om foto’s te delen met #genkraaktmediep of #blijfingenk. Al heel wat mensen hebben dat gedaan, zo blijkt uit het album op de Facebookpagina van Genk die al 59 foto’s telt.

Wie zelf graag een beeld deelt, kan dat doen op het eigen Facebookprofiel. Vergeet de foto zeker niet op openbaar te zetten en één van de bovenstaande hashtags te gebruiken.