Genkenaren krijgen inspraak over uitbreiding autosnelweg Lien Vande Kerkhof

17 september 2019

13u33 0 Genk Genkenaren mogen meebeslissen over de uitbreiding van de autosnelweg naar drie rijstroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer startte dit jaar een studie die de milieueffecten in kaart moeten brengen bij het aanleggen van extra stroken op de E314 tussen Heusden-Zolder en Genk-Centrum. Ook in de aanpalende gemeentes Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Zonhoven worden infomarkten georganiseerd.

Dit voorjaar legde het Agentschap Wegen en Verkeer op de E314 in Heusden-Zolder een derde rijstrook aan over zo’n 4,5 km. Voor de toekomst zijn er ook intenties voor een vervolg van dat verhaal op de E314 tussen afrit 27 (Zolder-Terlaemen) en afrit 31 (Genk centrum), in een gefaseerd meerjarenproject. Hiervoor zal dan ook weer de brede middenberm worden benut, net als in Heusden-Zolder.

Milieueffecten

De zogenaamde project-MER-studie brengt nu de milieueffecten in kaart die een uitbreiding van de autosnelweg naar drie rijstroken met zich mee zou brengen, bijvoorbeeld op vlak van geluid, lucht- en waterkwaliteit. Het geeft ook aan hoe mogelijke negatieve milieueffecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.

Hoewel niet dit niet procedureel verplicht is, wil AWV in een vroege fase van de studie nu horen wat er leeft bij de bewoners. Daarom worden infomarkten gehouden in de betrokken gemeenten. Tijdens de infomarkten leren bezoekers wat de opmaak van het project-MER betekent. Daarnaast kunnen ze met hun vragen, ideeën en bedenkingen in gesprek gaan met medewerkers van het studiebureau en AWV. Iedereen van harte welkom.

De infomarkten zijn steeds doorlopend te bezoeken tussen 16u en 20u:

ma. 23 september 2019 Buurthuis Eikenen Kolveren, Oudestraat 13 - Zonhoven

woe. 25 september 2019 C-Mine (vergaderzaal 2) - Genk

ma. 30 september 2019 Zaal Jogem, Ringlaan 50 - Heusden-Zolder

woe. 2 oktober 2019 Greenville - Houthalen-Helchteren