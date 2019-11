Genkenaar wint fotowedstrijd National Geographic Lien Vande Kerkhof

18 november 2019

11u32 1 Genk Videojournalist Jorgo Kokkindis uit Genk is de winnaar van de fotowedstrijd van National Geographic. Zijn foto van een blinde man in Congo werd uit meer dan 15.000 uitzendingen geslecteerd. “Zelf heb ik ook een oogziekte”, zegt de Genkenaar. “Dankzij de goede oogzorg in België ik verder met mijn leven. Maar wereldwijd hebben 36 miljoen mensen geen toegang tot de juiste middelen en worden zo sluimerend blind.”

Jorgo nam het winnende kiekje tijdens zijn reis door Congo voor de opnames van ‘Losing Sight’, een documentaire over Congolozen die blind of slechtziend zijn geworden. “De trigger voor de film kwam er twee jaar geleden: door omstandigen was ik drie dagen lang niet in staat om mijn lenzen aan te doen. Een tragedie voor mijn ogen: ik kon geen boeken lezen, films kijken of auto rijden. Als vanzelf sloeg ik aan het piekeren: ‘wat als ik mijn lenzen nooit meer zou kunnen aandoen?’ Plots vroeg ik me af hoe mensen in ontwikkelingslanden zich behelpen. Al googelend ontdekte ik dat er wereldwijd 36 miljoen vermijdbare blinden zijn. Zo’n 770.000 Congolezen, onder wie 25.000 kinderen, kampen met blindheid omdat ze niet verzorgd kunnen worden. Maar men vermoed dat het er nog veel meer zijn: bijna een miljoen. De helft daarvan lijdt aan cataract, een ziekte die erg simpel te behandelen is.”

Pakkend verhaal

Vorig jaar won Jorgo al de juryprijs van de fotowedstrijd van National Geographic met een foto van werkende vrouw in de velden van Myanmar. Dit jaar is zijn foto van een blinde Congolese man dus het winnende exemplaar in de categorie ‘mens'. “De jury is van oordeel dat het verhaal achter de foto over pakkend moet zijn als het beeld op zich. Die combinatie zat bij mijn inzending blijkbaar heel erg goed, ik ben dolblij met de overwinning.”

De documentaire Losing Sight gaat op 29 november in première in de C-mine. De opbrengsten van de documentaire gaat naar Licht voor de Wereld, een Belgische ngo die onnodige blindheid wil tegengaan door op oogzorg in Afrika te focussen. “Bij ons heb je één oogarts per 1.000 inwoners, in Congo is dat één op een miljoen” vertelt Jorgo. “Licht voor de Wereld probeert zoveel mogelijk mensen te behandelen en te opereren. Hun vertegenwoordigers zullen trouwens ook aanwezig zijn op de première", vertelt Jorgo. “Zij hebben er zelfs voor kunnen zorgen dat de uitvoerende oogarts uit Congo, Dr. Socrate Kapalu, die een belangrijke rol heeft in de film, de première ook kan bijwonen. Een hele prestatie: het is voor Congolezen niet evident om en visum te krijgen. Andersom trouwens ook niet, ikzelf heb er indertijd meer dan twee maanden op moeten wachten.”

Tickets bestellen voor de première kan via hier.