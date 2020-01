Genkenaar slaat partner kaakbreuk: “maar we zijn nog steeds samen” VCT

27 januari 2020

12u56 0 Genk Een 26-jarige Genkenaar gaf toe dat op 14 oktober 2018 zijn ‘stoppen doorsloegen’. Hij was jaloers omdat zijn partner contact bleef houden met haar ex. Hij sloeg haar een kaakbreuk, kneep haar keel dicht en riskeert tien maanden cel. “Maar we zijn nu terug een koppel.”

In oktober was het koppel uit gegaan in Hasselt. De twintiger gaf toe dat het die avond snel grondig fout liep. “Haar ex was er ook en ze ging constant naar buiten. Ik ben dan verhalen beginnen te maken in mijn hoofd.” Later op de avond escaleerde een discussie tussen de twee in zware fysieke agressie.

Met de vuist geslagen

“Ik heb haar met de vuist geslagen. Ik heb ook haar keel dichtgeknepen en wilde doorknijpen maar ben dan toch gestopt”, gaf beklaagde voor de strafrechter toe. Partner L. kwam ook mee naar de rechtbank maar stelde zich geen burgerlijke partij. Ze liep een kaakbreuk op, moest een operatie ondergaan en was 14 dagen werkonbekwaam. “Als het koud is voel ik nog altijd steken in mijn oogkast.”

De Genkenaar riskeert een celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro. Vonnis volgt op 24 februari.