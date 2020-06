Genkenaar schiet prachtige foto van overstekende everzwijnen in zijn straat Dirk Selis

04 juni 2020

17u28 10 Genk Tom Vermeulen (39) van de Genkse Matenstraat wachtte al een poos ‘zijn’ fotomoment af. Maar toen hij donderdagochtend omstreeks 8 uur een rot everzwijnen opmerkte, drukte hij op het juiste moment af.

“Schrik? Neen, wilde everzwijnen vallen normaal nooit aan. Ze leven in groepen die rotten worden genoemd en bestaan uit vrouwtjes met hun jongen en een- en tweejarige zwijnen. Ik had ze de voorbije dagen al in de buurt opgemerkt en zag vanmorgen mijn kans schoon. Ik pakte mijn fototoestel beet en was nog net op tijd om ze de straat zien over te steken waardoor ik rustig kon afdrukken”, zegt de Genkse natuurliefhebber Tom Vermeulen die tegen de Bokrijkse bossen aanwoont. “Ik vind het juist fijn dat ze hier in de buurt rondlopen. Al kunnen ze er ook wel eens een boeltje van maken. Zo heeft een rot everzwijnen de tuin van de buurman vorig jaar nog redelijk overhoop gehaald. Maar ik heb de indruk dat ze dit jaar veel rustiger zijn.”

Speciaal gevoel

Maar is het ook een uitzonderlijke foto? Wij vroegen de professionele mening van onze fotografe Mine Dalemans. “Het ‘lucky shot’ en de aaibaarheid maken deze foto tot een foto waar je even langer blijft naar kijken”, vertelt Dalemans. “Op een onvoorzien moment een mooi beeld kunnen vastleggen geeft je als fotograaf altijd een speciaal gevoel. Door het spel van licht en schaduw krijg je bij deze foto ook nog een een sprookjesachtig effect.”