Genkenaar riskeert 8 jaar cel omdat hij herhaaldelijk inreed op agenten: “Hij is gestopt omdat we hebben geschoten want hij wilde zoveel mogelijk agenten raken.” VCT

13 juni 2019

13u23 0 Genk Genkenaar G. (42) reed op 31 december 2017 met zijn VW Golf verschillende agenten aan op de Emiel Vandorenlaan in Genk. De veertiger reed in op een controlepost van de politie omdat hij wilde ontsnappen aan een alcoholcontrole. Verschillende agenten raakten gewond. Ze losten negen schoten om de agressieve bestuurder tot stilstand te brengen. “Alleen daardoor is hij gestopt, want hij wilde zoveel mogelijk agenten raken,” getuigde een van de zeven politiemannen die zich burgerlijke partij stelde tegen de man. G. riskeert 8 jaar cel voor poging doodslag.

Beklaagde G. daagde zelf niet op voor de strafrechter. Naar verluidt zou de man in Turkije verblijven. Zijn raadsman Michiel Van Kelecom vertegenwoordigde hem. Geen dankbare taak, want zijn cliënt werd in 2014 ook al veroordeeld tot vier jaar voor agressie aan agenten. “Die man kampt met een misplaatst vertrouwen ten opzicht van de politie,” gaf de advocaat toe. “Hij heeft psychische problemen maar er zit toch wel iets goeds in hem. Ik geloof niet dat hij de intentie had om op die agenten in te rijden, laat staan om hen te doden, ” motiveerde hij zijn vraag om de gevorderde celstraf te verminderen.

Bijna van de weg gemaaid

De zeven agenten die betrokken waren in de agressieve aanval, dachten daar helemaal anders over. “Hij is alleen maar gestopt omdat ik geschoten heb,” getuigde een van hen. “Ik was verplicht om dat te doen, anders zou ik hier vandaag niet gestaan hebben. Hij wilde mij gewoon van de weg maaien.” De man ging na het incident snel terug aan het werk, om de zaak samen met collega’s te kunnen verwerken. “Ik was nog opgelucht dat er geen doden gevallen waren.”

Trauma

Het deed de agenten goed te horen dat ze goed werk leverden, en daar voor de rechtbank ook respect voor kregen. Dat het verhaal aan overzijde wat afgezwakt werd omdat de agenten toch getraind waren om te schieten, kon op minder begrip rekenen. “Wij hebben thuis ook allemaal een gezin, een vrouw en kinderen die hierdoor een trauma oplopen. Mijn dochter heeft de eerste maanden bij mij in bed geslapen omdat ze zo bang was om mij te verliezen,” getuigde een andere agent.

Een vrouwelijke agente verwees naar de ‘vlucht’ van beklaagde naar Turkije. “Ik ben zelf ook Turkse. Hij zou dit in Turkije nooit gedurfd hebben, want daar is de straf voor zo’n feiten veel zwaarder. Dat hij daar nu een mooi leventje leidt en zo probeert te ontsnappen aan zijn straf? Het is niet de eerste keer dat ik dat hoor.”

Vonnis volgt op 24 juni.