Genkenaar maakt zesdubbele overtreding BVDH

07 augustus 2019

16u23 10

Politie CARMA controleerde dinsdagnamiddag een bestuurder in de Genkse Nieuwstraat naar aanleiding van een verkeersovertreding. Bij de controle kwamen nog vijf andere overtredingen aan het licht. Zo had de twintiger uit Genk een rijverbod en kon hij geen geldige identiteitskaart voorleggen. Bovendien legde hij ook nog eens een speekseltest af en had hij drugs op zak. Ten slotte stond de man ook onder opgelegde voorwaarden. De politie stelde de nodige pv’s op.