Genkenaar krijgt werkstraf na brute wurgpoging ex: “dit had nooit mogen gebeuren”



VCT

23 maart 2020

16u32 0 Genk Een 31-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een boete van 800 euro omdat hij zijn ex herhaaldelijk agressief aanpakte. In augustus 2018 overleefde de vrouw nipt een wurgpoging van haar ‘ziekelijk jaloerse man’. Het slachtoffer confronteerde haar ex Een 31-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een boete van 800 euro omdat hij zijn ex herhaaldelijk agressief aanpakte. In augustus 2018 overleefde de vrouw nipt een wurgpoging van haar ‘ziekelijk jaloerse man’. Het slachtoffer confronteerde haar ex in een brief. “Besef je wel wat een trauma je hebt veroorzaakt voor mij en ons zesjarig zoontje?”

Volgens het slachtoffer escaleerde de fysieke agressie van haar partner in 2017 nadat zijn vader overleden was. Een tweede wurgpoging in 2018 werd haar bijna fataal. Voor de strafrechtbank in Tongeren confronteerde slachtoffer N. haar ex. “Seconden duurden minuten me je vingers rond mijn keel. Ik was doodsbang en ik moest liegen en zeggen dat ik van je hield voor je stopte. Besef je wel wat een trauma je hebt veroorzaakt?”

Besef je wel hoe het voelt als je een paniekaanval krijgt als je zoontje je te hard knuffelt en daarna vraagt ‘heb ik je te hard gekilld mama?’

De moeder benadrukte in haar brief dat ook hun zoontje een trauma opliep. “Besef je wel hoe het voelt als je een paniekaanval krijgt als je zoontje je te hard knuffelt en daarna vraagt ‘wat is er mama, heb ik je te hard gekilld?’ Om vast te stellen dat een zesjarig jongen die woorden kent, niet alleen van ze te horen maar van ze te hebben gezien?”

Hulp gezocht

A.U. (31) besefte dat hij te ver ging. “Ik heb er na de feiten zelf voor gekozen om hulp te zoeken en me te laten begeleiden,” benadrukte de dertiger. “Wat ik gedaan heb, is niet goed te praten. Het had nooit mogen gebeuren.”

De raadsman van A.U. benadrukte dat de twee intussen opnieuw een goede verstandhouding hebben. “Mevrouw is nu emotioneel, maar de communicatie over hun zoon verloopt goed. Het toont aan dat ze de feiten toch een plaats hebben kunnen geven.”

Hij vroeg en kreeg een werkstraf voor zijn cliënt. Aan het slachtoffer moet A.U. een schadevergoeding van 1.381 euro plus interesten betalen.