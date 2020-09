Genkenaar krijgt 11 parkeerboetes in 2 maanden tijd: “Het lijkt wel alsof ze zelfs ons laatste centje willen afpakken” ENL

24 september 2020

17u58 7 Genk De Facebookgroep ‘Nee tegen het parkeerbeleid in Genk’ telt steeds meer tegenstanders van het nieuwe parkeersysteem. Met ruim 7.300 leden wordt er dagelijks gepost op het platform. Ook Genkenaar Sedat Garip deelde vol onbegrip een foto van maar liefst 11 retributies. “Het lijkt alsof ze misbruik maken van de situatie en ons laatste centje willen afpakken”, klinkt het.

Dat er in Genk regelmatig parkeerboetes worden uitgedeeld, is geen geheim. Sinds de stad gebruikmaakt van een OPC-scanwagen in plaats van stadswachters manueel boetes te laten uitschrijven, is het aantal retributies gestegen. Zo maakte burgemeester Wim Dries (CD&V) tijdens de gemeenteraad bekend dat er in de maanden juli en augustus zo’n 27.000 retributies werden opgemaakt, goed voor een verdriedubbeling tegenover vorig jaar.

Ook Genkenaar Sedat Garip ontving al tal van parkeerboetes. “Op een dag kreeg ik een dikke enveloppe vol retributies in de brievenbus”, vertelt hij. “Dat maakte mij echt boos. “Ik heb nochtans betaald met de app. Al heb ik de indruk dat die niet altijd even goed werkt. Wanneer ik bijvoorbeeld wil aangeven dat ik weer met de wagen ga vertrekken en de parkeertijd dus is afgelopen, krijg ik soms een foutmelding.”

Ondertussen heeft Sedat maar liefst 11 retributies gekregen over een periode van twee maanden. “En dat gewoon om tegenover mijn deur te parkeren”, vertelt hij. “Ik woon zelf in het centrum van Genk en wil gerust 200 of zelfs 300 euro betalen om mijn wagen vlak aan mijn woning te kunnen zetten. Mijn bewonerskaart heb ik 4 maanden geleden aangevraagd, maar die heb ik nog steeds niet ontvangen. Ik ben dus genoodzaakt om telkens via die app of de parkeermeter te betalen.”

Aanmaningen

“En ja, die boetes zal ik wel moéten betalen. Anders worden ze alleen maar duurder. Zo heb ik al 6 aanmaningen gekregen, waardoor het bedrag oploopt tot 45 euro. Weet je, het zijn sowieso al geen gemakkelijke tijden. Ik ben zelfstandig en in tijden van een crisis is het echt niet fijn om zoiets mee te maken, daar kunnen andere ondernemers wel van meespreken denk ik. Het lijkt alsof ze misbruik maken van de situatie en ons laatste centje willen afpakken.”

Sedat wil dan ook niet bij de pakken blijven zitten. “Ik heb al een contactformulier van OPC ingevuld, tot nu toe zonder resultaat. Na de betaling van alle boetes zal ik ook naar Stad Genk stappen met alle betalingsbewijzen om te kijken of ze er nog iets aan kunnen doen.” In tussentijd kiest hij voor een veiligere optie. “Ik parkeer de auto nu altijd aan de achterkant van het Molenvijverpark, daar kan ik gratis staan. Al is dat ook niet ideaal. Elke dag nog een lange wandeling maken na een werkdag, dat is gewoon vervelend”, besluit hij.

