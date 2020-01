Genkenaar kan vechtscheiding niet verkroppen en overgiet woning met mazout: 30 maanden cel met uitstel Dirk Selis

21 januari 2020

17u07 0 Genk Een Genkenaar kreeg dinsdag voor de rechter in Tongeren een celstraf van dertig maanden met uitstel. Daarnaast werd hem ook een boete van 800 euro opgelegd voor een extreem geval van stalking. De man belaagde zijn ex-vrouw niet alleen met honderden sms’jes, maar vernielde ook de gezamenlijke woning terwijl zijn ex-vrouw met hun dochter aan het shoppen was.

In 2016 strandde het huwelijk van de man nadat hij de woning een eerste keer ‘verbouwde’ met een bijl. Een pijnlijke echtscheiding die de Genkenaar maar moeilijk kon verwerken. Toen de vrouw ook nog alle contact met hem verbrak, ging het van kwaad naar erger. In een poging om met zijn vrouw de brokken te lijmen, belaagde hij zijn vrouw op allerlei manieren. Hij kreeg daarvoor ook reeds een contactverbod, dat hij met de regelmaat van de klok overtrad.

Mazout en frituurolie

Maar toen de vrouw eind oktober samen met haar dochter aan het shoppen was, sloegen zijn stoppen helemaal door. De man goot verschillende emmers mazout over de vloer en de muren van hun woning. Alles moest eraan geloven. De leidingen van de radiatoren werden vernield, waardoor het water over de vloer liep. De inkomhal werd overgoten met mazout en frituurolie. Toen de vrouw terugkwam, kreeg ze haar poort niet meer open en verwittigde ze de politie. Die troffen samen met de dochter de ongelofelijke ravage in de vernielde woning aan. De mazout was door alle vloeren getrokken, die daardoor vervangen moesten worden. Volgens de vrouw hangt er na drie jaar nog steeds een mazoutgeur in de woning en is de schade nog niet helemaal hersteld.

6.750 euro schadevergoeding

Naast de nu opgelegde gevangenisstraf met uitstel en de boete, moet de Genkenaar zijn ex-vrouw en zijn kinderen nu ook een morele schadevergoeding betalen van 6.750 euro.