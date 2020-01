Genkenaar is “Global Hero of Hope Caregiver” LVKG

13 januari 2020

07u28 0

Genkenaar Frans Loos, de organisator van Levensloop Genk, mag zichzelf sinds vorige week “Global Hero of Hope Caregiver” noemen. Het was de American Cancer Society die hem met de titel vereerde, een beloning voor het harde werk dat hij en zijn team elk jaar leveren met de strijd tegen kanker. Frans Loos werd in januari ook uitgeroepen tot Genkenaar an het jaar, door radiozender GRK.