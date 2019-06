Genkenaar brouwt alcoholvrij speciaalbier

Force Majeure LXB

25 juni 2019

12u00 0 Genk Stijn Panis, een Genkenaar van 30 jaar, brengt zijn eerste brouwsel op de markt: Force Majeure Traditional Blond. Het gaat om een alcoholvrij speciaalbier, een niet evidente keuze. Het recept op punt zetten duurde 4 maanden. “Het was een hele krachttoer”, vertelt Stijn.

Stijn Panis was tot voor kort nog financieel raadgever. Hij gaf zijn vaste job op om bierbrouwer te worden en zo zijn droom waar te maken. Stijn verhuisde ook speciaal terug naar zijn thuisstad en verliet Amsterdam. Z’n allereerste brouwsel brengt hij nu op de markt: Force Majeure Traditional Blond. “Een bier dat kracht uitstraalt, met een fijne balans tussen de smaken bitter en zoet. Het is een bier met véél karakter, gemaakt met natuurlijke producten die zorgen voor een aparte smaak”, omschrijft Stijn.

Met vrienden die kaas gegeten hebben van het bierbrouwen ging Stijn Panis in z’n garage proefbrouwsels maken. “We deden het met een kleine installatie. Elk nieuw probeersel werd geproefd door een panel van bierkenners. En na vier maanden konden we ‘eureka’ roepen. De Force Majeure was geboren.” Eigenlijk heeft sport hem op het idee gebracht om een alcoholvrij speciaalbier uit te brengen. “Ik loop en zwem veel, ik heb ook aan een triatlon meegedaan”, vertelt Stijn Panis. “Na het sporten drink ik graag een biertje. Alleen, voor de gewone alcoholvrije bieren was er geen degelijk alternatief. Ons speciaalbier vult dit gat in de markt.”

Een droom

Om Force Majeure en andere alcoholvrije speciaalbieren op de markt te brengen, is Stijn Panis met een eigen bedrijfje gestart dat dezelfde naam als z’n eerste bier draagt. Hij gaat nu op zoek naar verkooppunten. “Het bier is al te koop in 10 cafés en drankenhandels, ik wil gaan naar 100 verkooppunten. En het is de bedoeling om het bier te promoten bij restaurants en bedrijven. Ook zij hebben steeds meer interesse in alcoholvrije bieren.” Meer info over het alcoholvrij speciaalbier op www.forcemajeure.be.