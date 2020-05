Genkenaar (69) krijgt twee jaar cel met uitstel nadat hij klap uitdeelt aan 30 jaar jongere man op openbare verkoop VCT

29 mei 2020

15u26 0 Genk Een 69-jarige man uit Genk is veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 1.600 euro, beide met uitstel, omdat hij een kennis een slag tegen het hoofd gaf tijdens een openbare verkoop in een café in Genk. Het slachtoffer, dertig jaar jonger dan de Genkenaar, hield een blijvende werkonbekwaamheid over aan de klap.

Op 14 december 2017 waren de zestiger en slachtoffer W. (39) uit Laakdal, die eerder al een appartement in Genk had gekocht van de beklaagde, beiden aanwezig op een gedwongen openbare verkoop van het appartement van de Genkenaar. In het verleden hadden de twee al herhaaldelijk discussies gehad in het kader van de betaling van huurgelden. Tegen het einde van de verkoop verliet W. het café, waarna de zestiger hem volgde.

Klap of duw?

Over wat er daarna gebeurde, lopen de versies uit elkaar. Het slachtoffer beweert dat de zestiger hem een harde klap op het hoofd gaf. Hij werd met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Genk en hield een hersenschudding over aan de agressie.

Volgens de zestiger gaf hij geen klap maar een lichte duw. Zijn raadsman vroeg de vrijspraak op basis van twijfel. “Er was een discussie over geld dat nog verschuldigd was. Mijn cliënt spreekt van een duw, de tegenpartij spreekt van slagen. Als er zo zou geslagen zijn, waarom kwam W. dan later nog terug naar het café? Na drie kwartier zat hij ook al bij de politie om een verklaring af te leggen. Als ik een hersenschudding heb, lig ik in een donkere kamer. Mijn cliënt is 70 jaar en is helemaal niet gewoon om te vechten. W. is 30 jaar jonger en is veel steviger.”

Blijvende werkonbekwaamheid

De strafrechter verwees voor de veroordeling van de zestiger onder meer naar het verslag van de deskundige en de letsels van het slachtoffer. De man hield een blijvende werkonbekwaamheid van 5% over aan de agressie en een blijvende persoonlijke ongeschiktheid van 8%. “Uit de objectieve vaststellingen blijkt dat de aanraking meer dan zomaar een duw was, maar wel degelijk een slag. Anders zou het slachtoffer niet met een ambulance zijn overgebracht naar de spoedgevallendienst en zou de spoedarts geen CT-scan van de schedel hebben gemaakt”, motiveerde de strafrechter.

Omdat de zestiger nog een blanco strafblad heeft, werd zowel de celstraf als de boete volledig met uitstel onder voorwaarden opgelegd. De Genkenaar moet een schadevergoeding van ruim 19.300 euro plus interesten betalen aan slachtoffer W.