Genkenaar (52) krijgt twee jaar cel voor lastigvallen van ex BVDH

14 augustus 2019

19u54 0

Een 52-jarige man uit Genk is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor stalking, inbraken en het aanbrengen van beschadigingen. De feiten speelden zich af op verschillende data in juni en juli van 2018. De Genkenaar brak maar liefst acht keer binnen bij de woning van zijn ex in Beringen. Af en toe nam hij wat materiaal mee zoals een doosje eieren of landbouwgereedschappen. Dit allemaal ondanks het straat- en contactverbod dat hij reeds gekregen had. Bovendien kon hij het niet laten de Mercedes van de nieuwe vriend van de vrouw te beschadigen. Hij had in het verleden al strafbare feiten gepleegd, dus dit keer moet hij effectief naar de cel. Bovendien moet hij een schadevergoeding van 7.550 euro betalen aan het slachtoffer.