Genkenaar (25) krijgt één jaar cel na vechtpartij aan Universal Birger Vandael

08 juni 2020

14u46 0 Genk Op 14 oktober 2016 ontstond in dancing Universal in Hasselt een vechtpartij. Een twintiger uit Heusden-Zolder liep bij de schermutseling een blessure aan zijn oog op. Een 25-jarige Genkenaar krijgt voor de feiten een celstraf van één jaar.

Over de aanleiding van de feiten zijn de meningen verdeeld. Er werd onder meer gesuggereerd dat de heren elkaar met haantjesgedrag bestookten op de toiletten. In elk geval kreeg de jongeman uit Heusden-Zolder aan de ingang een klap. Hij probeerde nog te vluchten via het hek, maar werd tegengehouden en kreeg nog meer te incasseren. “Ik moest me in foetushouding leggen als bescherming”, legde de man uit. Zijn oogzenuw werd bij de slagen geraakt, waardoor hij jaarlijks naar de oogarts moet gaan.

Herkenbaar aan gips

Het parket duidde een Genkenaar aan als schuldige. Niet moeilijk, want hij was te herkennen aan zijn arm in het gips. Achteraf nam hij ook contact op met het slachtoffer om de zaakjes te regelen. Op burgerlijk gebied wordt de zaak later verder afgehandeld.