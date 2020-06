Genkenaar 20 maanden naar de cel voor diefstal van wagen, fiets en iPhone Birger Vandael

22 juni 2020

11u40 0 Genk Een 28-jarige Genkenaar is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot twintig maanden cel voor de diefstal van een Fiat Punto, een iPhone 6S en een witte damesfiets van het merk Highlander.

De twintiger sloeg toe op 15 augustus 2018 in Hasselt. Hij beweerde achteraf dat hij de zaken had ‘geleend’, maar dat strookt niet met de camerabeelden en de verklaringen van het slachtoffer. De Genkenaar was daarmee trouwens niet aan zijn proefstuk toe, want op 15 oktober 2014 werd hij voor gelijkaardige feiten al veroordeeld tot twee jaar cel.

Bovenop de celstraf krijgt de man ook een boete van 4.000 euro.