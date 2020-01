Genk wordt hotspot Open Bedrijvendag 2020 Lien Vande Kerkhof

09 januari 2020

10u48 0 Genk Stad Genk en Voka Open Bedrijvendag slaan de handen in elkaar op Voka Open Bedrijven dag. Het is nu al uitkijken naar zondag 4 oktober, waarop Genkse bedrijven in de schijnwerpers gezet worden.

“Er komt een hotspot die duizenden geïnteresseerde bezoekers op de been zal brengen”, steekt burgemeester Wim Dries van wal. “Open Bedrijvendag is de ideale gelegenheid om je verhaal als onderneming te vertellen aan je buren, klanten, leveranciers, prospecten, werkzoekenden, overheden. Kortom, aan een erg breed publiek.” Het thema voor 2020 is digitale transformatie. “En dat past perfect bij het DNA van de stad Genk, dat zelf meer wil inzetten op innovatie bij de Genkse industriële bedrijven”, vervolgt de burgemeester. “Zowel in onze dienstverlening maar ook op c-mine met virtual reality zie je daar elementen van terug. Of de industrie 4.0 in onze T2-campus bijvoorbeeld!”

Genk verwachte meer dan 100.000 bezoekers op de dertigste editie van Voka Open Bedrijvendag. Genkse deelnemers kunnen rekenen op extra aandacht.