Genk wandelt tegen Dementie Lien Vande Kerkhof

07 augustus 2019

09u59 0 Genk Over enkele dagen verwacht stad Genk honderden wandelaars tegen dementie. Het is al de vierde keer op rij dat deze tocht tegen de sluimerende ziekte georganiseerd wordt door een groep vrijwilligers. Burgemeester Wim Dries is alvast in zijn nopjes met het warme initiatief. “Ik ben er trots op dat Genk de uitverkoren gaststad is.”

Het doel van de wandeling? De taboes rond deze angstwekkende ziekte doorbreken of ze op zijn minst bespreekbaar maken. Zo willen de initiatiefnemers onderstrepen dat er nog veel mooie en goede momenten voor en met mensen die door dementie getroffen zijn. “Ook Genkenaren ontsnappen helaas niet aan dé tergende kwelling van dit tijdperk, ” stelt de burgemeester. “De vergrijzing brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar pas toen bij mijn eigen vader, enkele jaren geleden, de diagnose ‘Alzheimer’ viel besefte ik écht wat dat betekent. Ook de impact voor familie, vrienden en naasten is enorm.” Daarom roept de Genkse burgervader zijn inwoners en andere sympathisanten op om mee te wandelen. “Want er is geld nodig voor onderzoek om deze rampspoed te bestrijden.”

Wetenschappelijk toponderzoek

De integrale opbrengst van de wandeling wordt opnieuw volledig geschonken aan ARCK, het Alzheimer Research Centre van de KU Leuven. De drie voormalige edities brachten maar liefst 18.000 euro op voor wetenschappelijk toponderzoek. Meedoen aan de wandeling kost deelnemers naast 15 euro ook 9 kilometer in de benen (en het verorberen van enkele typische Genkse lekkernijen). Meer informatie vind je op https://www.wandelingtegendementie.be/