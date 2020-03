Genk voorziet inzamelpunt voor mondmaskers Emily Nees

26 maart 2020

16u41

Bron: Stad Genk 0 Genk Wie zelf mondmaskers maakt, kan vanaf vrijdag terecht aan de hoofdingang van het stadhuis om ze te doneren. Genk voorziet er namelijk een inzamelpunt in de vorm van een container.

Mondmaskers naaien is tegenwoordig een veelvoorkomende bezigheid. Alleen vinden ze niet altijd even snel hun weg naar zorgverstrekkers. Ook leveringen uit het buitenland laten op zich wachten. Daarom zorgt Genk vanaf vrijdag voor een inzamelpunt aan het stadhuis. Er wordt een container geplaatst in de sas tussen de twee toegangsdeuren van de hoofdingang. Op die manier hoopt de stad stoffen exemplaren te verzamelen, die gemaakt zijn volgens een patroon dat is goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid. De verdeling zal gebeuren via de technische diensten.

