Genk verscherpt maatregelen: mondmasker voortaan ook verplicht in Vennestraat, Stalenstraat en Hoevenzavellaan Emily Nees

29 juli 2020

10u48 0 Genk Genk breidt de mondmaskerverplichting uit. Zo is het sinds vandaag verplicht om een mondkapje te dragen in de Vennestraat, de Stalenstraat en de Hoevenzavellaan. Daarnaast dien je altijd een exemplaar op zak te hebben.

“Eind vorige week beslisten we al om de mondmaskerverplichting uit te breiden naar het volledige centrum”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Nu gaan we nog een stap verder en geldt de verplichting ook voor de Stalenstraat - tussen Dennenstraat en Verbindingslaan/Heppenzeelstraat - inclusief de Watergrasstraat, de zijwegen van de Hoevenzavellaan en de buurt rond de Vennestraat (zone C-mine – Vennestraat – Hoefstadstraat –, red.). Met andere woorden: overal waar veel mensen kunnen samenkomen. Deze zones zullen we zo snel mogelijk duidelijk aangeven met signalisatie.”

Verder is het in Genk voortaan om altijd een mondmasker bij te hebben. “Dat betekent dat je altijd in de mogelijkheid bent om een mondmasker op te doen als dat nodig is. We vragen onze burgers met aandrang om proactief een mondkapje op te zetten op drukke plaatsen, dat is ieders individuele verantwoordelijkheid.”

Uitzonderingen

Er gelden wel enkele uitzonderingen. “Zo hebben we beslist dat het dragen van een mondmasker niet langer verplicht is als je je met de fiets, brommer of op skates verplaatst. Het is een kleine versoepeling om de verplaatsingen meer aangenaam te laten verlopen. Al blijft het belangrijk om verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen.”

