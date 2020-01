Genk-supporter riskeert één jaar cel voor het gooien van Bengaals vuurwerk tijdens Genk-Standard Dirk Selis

21 januari 2020

18u05 0 Genk De procureur eiste vandaag in de Tongerse rechtbank een boete van 2.000 euro en een gevangenisstraf van één jaar gevraagd voor de KRC-Genksupporter die vorig seizoen tijdens de wedstrijd tegen Standard Bengaals vuurwerk in het supportersvak van de Standard-supporters gooide. Hij riskeert daarbij een stadionverbod voor vijf jaar.

Na het laatste fluitsignaal op 19 mei 2019 kropen supporters van KRC Genk over de afsluiting en begaven ze zich op het veld om de spelers van Genk te feliciteren met de kampioenstitel. Een groep supporters liep echter naar het supportersvak van de bezoekers om hen uit te dagen. Eén van hen droeg een bivakmuts en pakte een vuurpijl.

Halve assisenzaak

De stewards probeerden de groep nog tegen te houden maar konden niet verhinderen dat de supporter de brandende staaf in vak A wierp. Verschillende supporters van Standard, onder wie enkele kinderen, konden nog net aan de kant springen en het vuurwerk ontwijken. De politie kon de jongeman aan de hand van de camerabeelden identificeren. De supporter kreeg reeds een stadionverbod van 32 maanden en een administratieve boete. Dinsdag moest hij zich voor de Tongerse strafrechter verantwoorden. “Dit kon een halve assisenzaak geweest zijn”, zei de procureur tijdens zijn vordering. “Ik vind dit onbegrijpbaar gedrag. Die fakkels ontwikkelen een temperatuur van 2.000 graden Celsius. De beelden zijn duidelijk. Dit kan niet.” Tegenover de rechter sprak de supporter dat hij spijt heeft. Naar eigen zeggen was hij geschrokken van de beelden en de reacties die hij op Facebook had gekregen. “Ik heb de gevolgen verkeerd ingeschat. Ik hoopte hier dit verhaal af te kunnen sluiten. Ik heb op sociale media reacties gelezen van mensen die hoopten dat ik de doodstraf zou krijgen.” Zijn advocaat vroeg de onontvankelijkheid van de gevraagde strafeis omdat de supporter al een sanctie kreeg van de Voetbalbond.