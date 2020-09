Genk streeft naar langste groene gevel van Vlaanderen: “We gaan de strijd aan met Nike” ENL

27 september 2020

09u39 0 Genk De Stad Genk plant om de Stalenstraat op te waarderen. Zo zal het bestuur handelaars en bewoners stimuleren om de straat te vergroenen, met als ultieme doel de langste groene gevel van Vlaanderen te worden. “Als de stad erin slaagt om iedereen mee te krijgen, creëren we een gevelvergroening van 1,6 km”, klinkt het.

Krijgt de Stalenstraat in Waterschei binnenkort een nieuw jasje? Als het van schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (CD&V) afhangt wel. “Stad Genk is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuwe identiteit voor de Stalenstraat”, schrijft hij in zijn blog. Zijn idee is om de straat te vergroenen door planten, bomen, bloemen én groene gevels.

“Nu onze steden opwarmen, wordt het belang van groen voor de broodnodige zuurstof, het opvangen van stof en de afkoeling van de straten steeds belangrijker. Groen is tevens een sociaal bindmiddel. Planten en bloemen bieden gespreksstof, wakkeren een gezonde competitie aan en zorgen voor samenhorigheid in een straat.”

1,6 kilometer

“Op dit moment is de langste groengevel van België die van het Nike-gebouw in Laakdal. We gaan dus de strijd aan met Nike. Op die gevel is een strook van 2.000m² groen aangebracht over een lengte van 1,3 km. Het stuk Stalenstraat waar we ons vooral op focussen, is 800 m lang. Indien de stad erin slaagt om iedereen mee te krijgen, creëren we een gevelvergroening van 1,6 km en wordt de Stalenstraat eigenaar van de langste groene gevel in Vlaanderen”, besluit de schepen.

De stad voorziet zelf ook 30 euro budget per woning of handelspand en zal de mensen van de Stalenstraat binnenkort informeren om ze warm te maken om deel te nemen.