Genk ‘Stiemert’ in september Lien Vande Kerkhof

13 augustus 2019

12u13 0 Genk In Genk zal de septembermaand volledig in het teken staan van de Stiemervallei, de beekvallei die de vijf Genkse wijken Waterschei, Winterslag, Bret, Termien en het centrum verbindt. Het stadsbestuur wilt de Stiemervallei in de kijker zetten als verbinding tussen wijken en sites in Genk én als bestemming voor ontspanning en recreatie.

In de bibliotheek zullen mensen de expositie ‘Stiemervallei gisteren, vandaag en morgen’ kunnen bezoeken. Een interactieve tentoonstelling in de bibliotheek laat de Genkenaar kennismaken met de Stiemervallei, haar geschiedenis en haar toekomst. Maar de Stiemervallei zal ook een letterlijk ontmoetingspunt worden: tijdens verschillende activiteiten — zoals een workshop over waterkwaliteit, waterproefjes voor kinderen en verschillende wandelingen — kunnen Genkenaren elkaar ontmoeten. Het ultieme hoogtepunt wordt de Stiemersensatie: een wandeling doorheen de Stiemervallei die alle zintuigen prikkelt.

Meer info op https://www.genk.be/genkstiemert.