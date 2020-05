Genk scoort uitstekend op Fietsrapport ENL

26 mei 2020

16u13 0 Genk Met een totaalscore van 70,5% is Genk genomineerd voor beste Fietsstad van 2020 in de categorie ‘Grote steden en gemeenten’. Het gaat om een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de Fietsersbond.

Genk weet zo de tweede plaats te verzilveren, na Kortrijk. Al is er een kanttekening nodig bij de cijfers. Zo vulden slechts 231 van de ruim 66.000 bewoners de bevraging in. Uit de enquête blijkt voornamelijk dat het aangenaam fietsen is in Genk. De 4,3 op 5 wijst er onder meer op dat de wegen vlak zijn en dat er veel natuur is in de omgeving. Ook op vlak van communicatie doet de stad het goed. Uit het rapport blijkt namelijk dat het bestuur de Genkenaren tracht aan te moedigen om zich met de fiets te verplaatsen.

Ook Lommel weet een plek te bemachtigen. De stad staat op plaats drie in de categorie ‘Middelgroot’, die tussen de 20.000 en 50.000 inwoners telt. Zutendaal mag zich eveneens tot de derde plaats rekenen in de categorie ‘Klein’. Daar vulden 185 van de 7.289 inwoners de bevraging in, goed voor een score van 89,2%.

Subsidie als prijs

Of één van de Limburgse steden en gemeenten wordt uitgeroepen tot beste Fietsgemeente- of stad blijft afwachten tot 6 oktober. Dan maakt Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de winnaars bekend. De gelukkigen kunnen rekenen op een subsidie van 50.000 euro, te besteden aan fietsvoorzieningen.

Meer over Fietsersbond

Fietsrapport

Genk

Genk

Genkenaren

Klein

Kortrijk

Lommel