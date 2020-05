Genk plant afhaalpunten in wijken om mondmaskers te bedelen ENL

04 mei 2020

10u43

Bron: Stad Genk 0 Genk Om de bedeling van de gratis mondmaskers vlot te laten verlopen, zal de stad afhaalpunten voorzien in verschillende wijken. Zo gaan er geen pakketten verloren. Men verwacht dat de mondkapjes van Bioracer worden geleverd tussen 9 en 20 mei.

Met Genk als aankoopcentrale hebben de 14 gemeenten van Brandweerzone Oost-Limburg de handen in elkaar geslagen om elke inwoner te voorzien van één gratis herbruikbaar mondmasker. Om de grote logistieke operatie in goede banen te leiden, heeft de stad een coördinator aangesteld en een team samengesteld.

Ondertussen is ook beslist dat de mondkapjes in Genk bedeeld zullen worden via afhaalpunten. Daar kan elk Genks gezin zijn pakketje komen afhalen, op een welbepaalde dag en uur, op vertoon van de identiteitskaart. Doordat de pakketjes niet in de brievenbussen terechtkomen, vermijd de stad dat ze verloren gaan of ontvreemd worden.

Het pakket zal bestaan uit één gratis herbruikbaar mondmasker per gezinslid, een stuk filterstof voorzien door de federale overheid en een handleiding met instructies voor gebruik, wassen en bewaren van de maskers.

Het mondmaskerteam zal niet elke wijk op dezelfde dag kunnen behelpen. Een schema, met daarin de bedeeldata en -locaties per wijk, wordt volgende week bekendgemaakt. Twee dagen voor het bedelingsmoment ontvangt elk gezin een uitnodiging om zich met identiteitskaart aan te melden op het afgesproken tijdstip en de locatie.

Dicht bij huis

“Zo organiseren we de bedeling zo dicht mogelijk bij huis voor elke inwoner”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Niemand hoeft zich ver te verplaatsen, en door met een systeem van uurblokken te werken, vermijden we drukte en veel fysiek contact. Ook de overhandiging op zich zal georganiseerd worden met respect voor alle maatregelen en op een veilige manier, zowel voor de medewerkers als voor de inwoners.”

De levering van de maskers zal vermoedelijk plaatsvinden tussen 9 en 20 mei. Die data zijn uiteraard onder voorbehoud. “We zullen daar nog over communiceren wanneer we meer duidelijkheid hebben over de exacte leverdatum”, besluit Dries.

