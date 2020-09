Genk past mondmaskerplicht in centrum en handelsstraten aan, vanaf vrijdag enkel verplicht tussen 9 en 18 uur ENL

17 september 2020

14u35 9 Genk Sinds eind juli geldt er in Genk-centrum en in de handelsstraten Hoevenzavellaan, Stalenstraat en Vennestraat een mondmaskerplicht, ongeacht het tijdstip van de dag. Sinds eind juli geldt er in Genk-centrum en in de handelsstraten Hoevenzavellaan, Stalenstraat en Vennestraat een mondmaskerplicht, ongeacht het tijdstip van de dag. Burgemeester Wim Dries (CD&V) liet tijdens de gemeenteraad al weten dat de regel zou worden aangepast. Nu heeft het stadsbestuur ook officieel een beslissing genomen. Zo is het dragen van een mondmasker op de locaties vanaf vrijdag enkel verplicht tussen 9.00 uur en 18.00 uur, en dien je altijd een mondmasker bij te hebben. Op de wekelijkse Genkse markten en in de stationsomgeving blijft de mondmaskerplicht wel 24/7 gelden.

“In de media is de laatste dagen en weken veel te doen rond ‘maatregelmoeheid’”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Virologen adviseren daarom om de maatregelen te herleiden tot de essentie. De mensen zijn een aantal maatregelen moe en snakken naar een genormaliseerd maatschappelijk leven. In Genk voelen we dat ook. We worden hierop aangesproken en merken dat het leeft op sociale media.”

“Het is een wereldwijd probleem, maar goed, we moeten er wel lokaal mee omgaan. Het is nog steeds van groot belang dat we ons blijven houden aan de essentiële maatregelen. Zeker zolang er geen vaccin is, moeten we leren leven met het risico op corona in onze samenleving en ons gedrag hieraan aanpassen.” Eerder voerde Genk daarom de verplichting in een mondmasker op zak te hebben én er eentje te dragen op drukke plaatsen. Tot op heden is het in Genk dus verplicht om een mondmasker te dragen op de wekelijkse markten, in Genk-centrum en in de handelsstraten Stalenstraat, Hoevenzavellaan en Vennestraat.

Essentie

“We schaffen de maatregel niet af, maar brengen hem wel terug tot de essentie. En die essentie, dat is de noodzaak om elkaar te beschermen tegen het virus. Dat doe je door afstand te houden of, als dat niet mogelijk is, door een mondmasker te dragen. De drukste periode valt dagelijks tussen 9.00 uur en 18.00 uur. ’s Morgensvroeg en ’s avonds is het opmerkelijk rustiger, zeker nu er nog steeds niet veel activiteiten en evenementen doorgaan. En dus verfijnen we de verplichting. Ze geldt op deze plaatsen tussen 9 en 18 uur. Daarvoor en daarna volstaat het om je masker op zak te hebben. Mocht het toch druk zijn, draag het dan toch. Zo beschermen we elkaar.”

Op de wekelijkse markten en in de stationsomgeving blijft de regel echter onveranderd, aangezien de nationale overheid er een verplichting oplegt. Ook in de stedelijke gebouwen blijft de mondmaskerplicht gelden voor wie zich door een gebouw verplaatst.