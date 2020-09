Genk overweegt lichte versoepeling mondmaskerplicht ENL

17 september 2020

10u35 3 Genk Tijdens de bekrachtiging van de politieverordening omtrent de mondmaskerplicht, liet burgemeester Wim Dries (CD&V) dinsdagavond weten dat de lokale mogelijk licht wordt veranderd. “We hebben de oproep van de virologen gehoord, en overwegen om een aanpassing te doen.”

Op de gemeenteraad van 15 september werd de beslissing rond de Genkse mondmaskerverplichting, die genomen was in juli, officieel bekrachtigt. “Ik heb destijds het besluit genomen om het dragen van een mondmasker te verplichten op market en kermissen, in het centrum en in drie bovenlokale handelsstraten”, aldus Dries.

Minder drukte

“Ik heb de oproep van de virologen gehoord om de maatregelen tot de essentie te herleiden. Wij overwegen om daarop in te gaan en een aanpassing te doen. Zo denken we eraan om de verplichting in het centrum enkel te laten gelden tussen 9.00 uur en 18.00 uur. ’s Avonds en ’s nachts zal het dan niet meer verplicht zijn, omdat de drukte dan afneemt. Ondanks de warme dagen gaan we naar een frissere periode toe, waarin er sowieso minder mensen op straat zijn.”

“Wel zullen mensen nog steeds een mondkapje op zak moeten hebben. Als het dan toch plots druk wordt, kan het worden opgezet.” Wanneer de versoepeling er komt en hoe die er exact zal uitzien, blijft dus afwachten.